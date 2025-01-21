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        Prof. Dr. Mustafa Taşkın: İnsanlar sadece parayla dolandırılmaz, sağlıkla da dolandırılıyor

        TÜRK Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:50
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        Prof. Dr. Mustafa Taşkın: İnsanlar sadece parayla dolandırılmaz, sağlıkla da dolandırılıyor
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        TÜRK Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, "Obezitenin artması demek ömrün kısalması, kalp hastalıklarının artması, bağırsak bozukluklarının fazlalaşması ve insan gücünün eksilmesi demek. Cerrahi yöntem bunu önlüyor. İyi yapılırsa uzun bir süre hasta şişmanlamıyor ve sağlıklı kalıyor. İnsanlar sadece parayla dolandırılmaz, sağlıkla da dolandırılıyor. Ucuz yapıyorlar, işi yetersiz yapıyorlar" dedi.

        Avrupa’nın en obez ülkesi olarak nitelendirilen Türkiye’de, uzmanlar son yıllarda artan obezite ameliyatlarına ilişkin uyarılarda bulundu. Türk Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapılan obezite ameliyatlarının ölümle sonuçlanabildiğine dikkat çekti. Yeni neslin obezite bir nesil olduğunu söyleyen Prof. Dr. Taşkın, “Bütün ülkelerde obezite oranları yükseliyor. Yeni nesil şişman bir nesil oldu. Avrupa'nın en şişman olan bir ailesi bizde var. Bu ise yapılan, yenilen ve içilen bütün gıdanın iyi gıda olmamasına bağlı. Dolayısıyla insanlar düzensiz beslendikleri, çok iyi hareket etmedikleri ve spordan uzak kaldıkları için kilo alıyorlar. Bunun önünü almak, disipline etmek mümkün. Ama bunu ancak büyük idare yapabilir. Bunu da devletin desteklemesi gerekiyor. Derneklerin desteklemesi gerekiyor. Bu kurulan derneklerin toplantılar yapıp, kararlar alıp, hükümete bildirmesi hükümetin de bu kararla yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.

        ‘İYİ BİR SİSTEM SEÇİLİRSE UZUN BİR SÜRE HASTA ŞİŞMANLAMIYOR’

        Obezitenin birçok hastalığa da neden olabildiğini anlatan Mustafa Taşkın, “Obezitenin artması demek ömrün kısalması, kalp hastalıklarının artması, bağırsak bozukluklarının fazlalaşması ve insan gücünün eksilmesi demek. Onun için obezite kronik bir hastalıktır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu biliyoruz. Çok şişmanlamış, uzun süre şişman kalmış, eklemleri bozulmuş, kalbi büyümüş, karaciğeri, pankreası bozulmuş insanları zayıflattığımız zaman bunların hepsinin geri dönme şansı yok ama bazılarını dönebilir. Onun için obeziteyi eğer tedavi etmek istiyorsanız bu yandaş tehlikeleri bilerek, onlar gelmeden tedavi etmek gerekir. Bunun için de önerilen cerrahi tedavi usulüdür. Cerrahinin dışında da tabii tedaviler var. İşte diyetler, ilaçlar var. Şu anda diğer ülkelerde çalışılmış verilen ilaçlar var ama bu ilaçlar hem çok pahalı hem de hastanın ömür boyu ilaç içecek hali yok. Cerrahi yöntem bunu önlüyor. İyi yapılırsa, uzun bir süre hasta şişmanlamıyor ve sağlıklı kalıyor” ifadelerini kullandı.

        ‘HASTALAR HAYATLARINI KAYBEDİYOR'

        Hastaları merdiven altı yerlerden uzak tutmak için bilinçlendirmek gerektiğini kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:

        "İnsanoğlu biraz farklı. Parası az olan ya da bu konuyu çok iyi bilmeyen insanlar dolandırılıyor. İnsanlar sadece parayla dolandırılmaz, sağlıkla da dolandırılıyor. Ucuz yapıyorlar, yaptıkları işi yetersiz yapıyorlar. Merdiven altı şişmanlık tedavisi, ameliyatları var. Bu ameliyatlar çok büyük tehlikeler getiriyor. Hastalar hayatlarını kaybediyor. Onun için bunu hastalara çok iyi anlatmak lazım ya da insanlara çok iyi bilgi vermek gerekiyor"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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