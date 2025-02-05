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        Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:40
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        Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı.

        Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne yaklaşık 30 santimetre kar yağdı. Pistlerde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, kayakseverler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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