Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne yaklaşık 30 santimetre kar yağdı. Pistlerde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, kayakseverler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

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