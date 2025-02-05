Kayseri ve Nevşehir'de eğitime 1 gün 'kar' arası

KAYSERİ ve Nevşehir'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri ve Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle her 2 ilde de okullar yarın tatil edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Kayserili hemşehrilerimiz, kıymetli öğrenci ve eğitim çalışanlarımız ile tüm vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliği düşünülerek mevcut hava koşullarına göre alınmış olan eğitim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmesini içeren bilgilendirme metni aşağıda paylaşılmıştır” dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise “Saygıdeğer Nevşehirliler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler; İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, İlimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an Kurslarında; 6 Şubat’ta (Yarın) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.