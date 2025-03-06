Salça bidonunda uyuşturucu ile yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de salça bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan R.B. (31), tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 6 Aralık’ta R.B.'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelinin bulunduğu otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Jack'in de kullanıldığı aramada, salça bidonu içine gizlenmiş 592,55 gram skunk ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle R.B. hakkında ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık R.B. hazır bulundu. Uyuşturucu satıcısı olmadığını öne süren sanık R.B., “Adana’da düğüne gitmiştim. Orada ucuz olduğu için içmek amacıyla aldım. Satıcı değilim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık R.B.’yi, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 62 bin 500 TL para cezasına çarptırarak, adli kontrol tedbiri uygulanıp tahliyesine hükmetti.