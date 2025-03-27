16 yaşındaki Şaban'ın öldürülmesi davasında 2 sanık için müebbet talebi
KAYSERİ'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ı (16) pompalı tüfekle öldüren Serhat Ata (20) ile cinayet sırasında yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Hasan K.
KAYSERİ'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ı (16) pompalı tüfekle öldüren Serhat Ata (20) ile cinayet sırasında yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Hasan K. (20) hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.
Olay, geçen yıl 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Husumetli olan Şaban Sarıbalık ile Serhat Ata konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Ata yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde hayatını kaybetti. Serhat Ata ile bu sırada yanında olan Hasan K., gözaltına alındı. 2 şüpheliden Serhat Ata tutuklanırken, Hasan K. ev hapsine çarptırıldı. İtiraz sonrası Hasan K. de tutuklandı. Serhat Ata ile Hasan K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.
ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI
Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 3'üncü duruşmasında; tutuklu sanıklar, ölen Şaban Sarıbalık'ın annesi A.S. ve taraf avukatları katıldı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Serhat Ata, "Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım. Sonuçta ikimiz de gençtik" dedi.
Hasan K. ise olayla alakası olmadığını belirterek, "Birlikte hareket etmedik. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Ölen Sarıbalık'ın annesi şikayetçi olduğunu söylerken, duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, her 2 sanığın da 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları için duruşmayı erteledi.
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