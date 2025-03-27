Kayseri'deki olaylara neden olan istismar sanığına 24 yıl 4 ay hapis

KAYSERİ'de akrabası M.A. (7) isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu İ.A. (26) 2 farklı suçtan toplam 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Danişmentgazi Mahallesi’nde30 Haziran'da saat 21.00 sıralarında akrabası M.A. isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen Suriye uyruklu I.A., çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı. Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Olaya müdahale eden 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Gözaltına alınan I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur çocuğu devlet korumasına aldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp hazırlanan iddianameyle İ.A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık İ.A. ile mağdur taraf avukatı hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık İ.A., “Mağdur, ailesi ile Suriye’ye döndü. Ona yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemim olmadı. Tuvaletten çıkması için çok ısrar ettim. Ailesi de bana gıcık olduğu için böyle bir iftira atılmaktadır. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi.