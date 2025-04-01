Kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı

Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'ndeki bir su kuyusuna düşen köpek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna halatla indi. 15 dakikalık çalışma sonunda yavru köpek, kuyudan yaralı olarak çıkartıldı. Kurtarılan köpek, tedaviye alındı.

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