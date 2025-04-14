Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Devrilen minibüse otombil çarptı; kaza kamerada

        KAYSERİ'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen servis minibüsüne otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen minibüse otombil çarptı; kaza kamerada
        ABONE OL

        KAYSERİ’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen servis minibüsüne otomobil çarptı. Kaza, cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönünden şehir merkezine ilerleyen E.G.’nin kontrolünü yitirdiği 38 S 018 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Bu sırada yurt dışı plakalı olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil de servis minibüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralı ya da can kaybı olmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Öte yandan, kaza bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, servis minibüsünün kayganlaşan yolda bir süre ilerlediği ardından da yönlendirme levhalarına çarparak devrildiği görüldü. Aynı yönde ilerleyen otomobilin de önce devrilen minibüse ardından da refüje çıktığı görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?

        Benzer Haberler

        Mahmut Arıkan: Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurta...
        Mahmut Arıkan: Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurta...
        Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından
        Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından
        Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından
        Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından
        Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından
        Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0
        Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0