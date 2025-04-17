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        Kayseri'de sosyal medyadan tanışıp istismar iddiasına 15 yıl hapis

        KAYSERİ'de, sosyal medyadan tanıştığı K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:37
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        Kayseri'de sosyal medyadan tanışıp istismar iddiasına 15 yıl hapis
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        KAYSERİ'de, sosyal medyadan tanıştığı K.D.’ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan R.Y. (25), 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri'de geçen yıl meydana gelen olayda, iddiaya göre, R.Y., sosyal medyadan tanıştığı K.D.’yı dağlık bir alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Ardında şantaj yaptığı iddia edilen R.Y., mağdur kızın şikayeti üzerine gözaltına alındı ve tutuklanarak, cezaevine konuldu. Şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'şantaj' suçlarından dava açıldı.

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık R.Y. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen R.Y., "Olaydan önce sosyal medyadan tanıştık. Sonra beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde; ‘sağda-solda tanıdık var’ dedi. Onun tarif ettiği yoldan gidip boş bir arazide rızasıyla birliktelik yaşadık. Sonra aracımla aldığım yere geri bıraktığımda benden para istedi. Suçsuzum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık R.Y.'yi 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan 1 yıl 8 ay ve ‘şantaj’ suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘şantaj’ suçlarından verilen cezaların hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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