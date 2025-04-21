Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

Olay, saat 14.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde meydana geldi. İki çocuğunu okuldan almaya giden Berfin K. ile bu sırada okulun önünde bekleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Göksel B. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Göksel B., eski eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.