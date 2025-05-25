Kayserispor-Bodrumspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 37’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç ile Bodrumspor Teknik Direktörü Jose Morais açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta itibariyle ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç, “Ligin son maçı geçen hafta itibariyle ligi bitirdik çok şükür. Çok yoğun bir 15 hafta geçirdik hepimiz. Biliyorsunuz yakından takip ediyorsunuz. Bu süreçte tabii önceki teşekkür edilmesi gereken insanlar var. Özellikle sayın başkanımız daha sonra milletvekilimiz Baki Bey'in yönetim kurulumuz gerçekten bize sadece oyuncularla ilgilenecek bir ortam hazırladılar. Türkiye'de maalesef biliyorsunuz çok fazla bu tip şeyler olmuyor ama mutluyuz. Bu seneyi bitirdik. Ama hedefimiz inşallah yönetim kurulumuzla beraber önceki senenin sıkıntılarını, iki yıldır süren transfer yasağını çözerek Kayseri'ye ve Kayseri halkına yakışır bir takım oluşturarak yeni hedeflere doğru gitmek” dedi.

‘İMKANIMIZ ÖLÇÜSÜNDE TRANSFER YAPACAĞIZ’

İç ve dış transfer ile ilgili sorulan bir soruya ise Layiç, “Tabii çok kolay cevap verilecek şeyler değil. Kulüp politikası var. Ayrıca bizim teknik ekibin hocanın görüşünde olacak. Sözleşmesi biten oyuncular var. Devam eden arkadaşlarımız var. Tabii bu noktada mutlaka transfere ihtiyacımız olacak bir oyuncu gelecektir. Aşağı yukarı 4 yıldır sürekli beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Bu bir yerde avantajlı oluyor ama bazı dezavantajları da var. Dolayısıyla şimdi ben başkanım sözünün üstüne bir şey söylemem doğru olmaz ama her takım her sene imkanı ölçüsünde transfer yapıyor. Biz de yapacağız. Mutlaka ayrılacak oyuncular da olacaktır. Ama bununla ilgili herhangi bir istişaremiz hocalar olarak yönetimle yaptık” cevabını verdi.

MORAİS: TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bodrumspor Teknik Direktörü Jose Morais ise, son haftalarda talihsiz çok puan kaybettiklerini belirterek, "Geriye bakacak olursak özellikle son dönemde kaybettiğimiz Galatasaray ve Fenerbahçe maçları var. Onun dışında tabi Samsunspor maçı var ama açıkçası o maçta tuhaf şeyler oldu. Olduktan sonra da o maçı kaybettik Onun dışındaki tüm sonuçlar aslında pozitifti diyebilirim. Beraber biten maçlarda kazanmak için pozisyonlar yarattık. Ama o zaten bizim sezon genelinde yaşadığımız bir problemdi. Baktığımız zaman ise az pozisyon bulduk ama savunma anlamında da en az gol yiyen takımlardan biri olduk. Bu da bizim için pozitif bir durumdu. küme düşülmesine rağmen gelecek için ümitliyim. Bodrumspor ilk defa Süper Lig'de mücadele etti. Bu sezondan gerekli dersler alınırsa Bodrumspor için gelecek daha iyi olacaktır diyorum. Bir de taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aslında takım olarak son maça taşımak istiyorduk ihtimalimizi ama olmadı. Biraz önce soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Tabii ki üzgünüz, üzgün olmalıyız. Bu tarz durumlarda üzgün olmak gayet normal. Farklı olsun istedik ama olmadı. Gerekli dersi de çıkarırsak Bodrumspor'u pozitif bir durumda görebiliriz” ifadelerini kullandı.