30 yıldır mücadele ettiği MS'e dikkat çekmek için şarkı besteledi

KAYSERİ'de Multipl Skleroz (MS) hastası, sanatçı Gülşah Tanrıöver (47), hastalığına dikkat çekmek için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde söz ve müziği kendisine ait şarkı yaptı. Şarkı, Tanrıöver'in görev yaptığı üniversitenin öğrencileri tarafından koro halinde seslendirildi. 30 yıldır MS hastası olduğunu söyleyen Tanrıöver, "Müzik, MS ile mücadelem de bana yardımcı oluyor" dedi.

Aksaray'da ilkokulda okuduğu sırada düzenlenen müzik yarışmasında 1'inci olan ve müziğe tutkuyla bağlanan Gülşah Tanrıöver, 18 yaşında MS hastası olduğunu öğrendi. MS ile mücadele ederken müzikten de kopmayan Gülşah Tanrıöver, eğitimini tamamlayıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 'Vurur Aşkı' adlı pop müzik albümü ve 'Unutulur' ile 'Su Olsam Sensiz Akmam' isimli klipleri ile müzik dünyasında çıkış yapan Dr. Öğretim Üyesi Tanrıöver, bu süreçte birçok konser ve yeni klibe imza attı. Gülşah Tanrıöver, 30 Mayıs MS ile Farkındalık Günü kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliği ile MS hastalığına dikkat çekmek için söz ve müziği kendisine ait şarkı yaptı. Şarkı, Tanrıöver'in görev yaptığı üniversitenin öğrencileri tarafından koro halinde seslendirildi.

SANATÇILARDAN VİDEOLU DESTEK Proje yürütücüsü Gülşah Tanrıöver'in olduğu MS farkındalık klibine, müzik camiasının tanınan isimlerinden Aydilge, Sinan Özen, Doğuş, Fundyy, Aşkın Nur Yengi, Özgün, Nadide Sultan ve Ömür Gedik video mesajları ile destek oldu. Tanrıöver'in bestelediği şarkının sözleri ise şu şekilde: "Bir o yana bir bu yana savrulsak da / kalbimizden bir ışık kopup yansa / inanın zamansız zorluklar hep olsa da / tut elinden bir kerecik gülümse hayata / sessiz çığlıklar içimiz / bir ışık yaksak hepimiz / anlaşılmak isteriz / farkında mıyız hepimiz / sessiz çığlıklar içimiz / bir ışık yaksak / hepimiz anlaşılmak isteriz / farkındayız hepimiz." 'MS İLE MÜZİĞİ BİRLEŞTİRİYORUM' MS ve müziği birleştirip hayatına devam ettiğini söyleyen Gülşah Tanrıöver, "30 yıllık süreç içinde MS benim yol arkadaşım oldu. MS ile birlikte çok fazla kariyer de yaptım. Bunun sonucunda da güzel projelere imza atmaya başladık. MS ile müziği ortak nokta olarak görüyorum. MS yol arkadaşı olacak görülecek bir hastalık. Eğer, onu tek başına algılarsanız yaşamda zorlanabilirsiniz. Müzik de aynı zamanda beni hayata bağlayan olgu olduğu için ikisini birleştiriyorum. Müzik, MS ile mücadelem de bana yardımcı oluyor" diye konuştu.