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        Emekli polis, 4'üncü evre kanseri yendi

        FurkanKAVUKU/KAYSERİ, ( DHA)-KAYSERİ'de yaklaşık 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kolon kanseri teşhisi konulan emekli polis İlhami Budak (56), 4'üncü evredeki hastalığını kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisiyle yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:05
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        Emekli polis, 4'üncü evre kanseri yendi
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        FurkanKAVUKU/KAYSERİ, ( DHA)-KAYSERİ'de yaklaşık 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kolon kanseri teşhisi konulan emekli polis İlhami Budak (56), 4'üncü evredeki hastalığını kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisiyle yendi. Budak, "Yememe ve içmeme dikkat ettim. Günlük aktivitelerimizi yaptık. Tedavimizi aksatmadan her 14 günde bir geldik. Doktorumuz ve buradaki arkadaşlar, tedavime yardımcı oldular. Hocam her aşamayı tek tek anlattı. Bilgilendirme çok önemli" dedi.

        Kayseri'de yaşayan 2 çocuk babası emekli polis İlhami Budak, 2022 yılında karın ağrısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Budak'a burada yapılan tetkikler sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu. Genel cerrahi bölümünde Budak'ın kalın bağırsağındaki tümörü, ameliyat edildi. Patoloji sonucu sonrası Budak, Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Tarık Fırat yönetiminde kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisine başladı. Yaklaşık 3 yıl süren tedavinin ardından Budak, 4'üncü evredeki hastalığını yenip sağlığına kavuştu.

        'KENDİMİ ÇOK FAZLA YIKMAMAYA ÇALIŞTIM'

        Yaşadığı süreci anlatan Budak, "Doktorumuz, her aşamada ne çıkabileceğini, örneğin elimizde uyuşma olabileceğini veya vücudumun çeşitli yerlerinde noktalar olabileceğine dair her türlü bilgilendirmeleri, yeme içmemizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini yaptı. Kendisine bu hususta çok teşekkür ederim. Kanser olduğumu öğrendiğimde kendimi çok fazla yıkmamaya çalıştım. Bu gibi hastalıkların tedavisi, öncelikle moral ve motivasyon. Çevremde 'şunu yap, bunu ye' gibi telkinler oldu ancak ben bunların hiçbirini yapmadım" diye konuştu.

        'EŞİM VE ÇOCUKLARIM ÇOK YARDIMCI OLDU'

        Hastalığı boyunca yeme ve içmesine dikkat ettiğini aktaran Budak, "Yememe ve içmeme dikkat ettim. Günlük aktivitelerimizi yaptık. Tedavimizi aksatmadan her 14 günde bir geldik. Doktorumuz ve buradaki arkadaşlar, tedavime yardımcı oldular. Hocam her aşamayı tek tek anlattı. Bilgilendirme çok önemli. O da moral ve motivasyonu yükseltiyor. Eşim ve çocuklarım bu süreçte bana çok yardımcı oldular. Bu süreci güzel bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        'İLK GELİŞ NEDENİ KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYDİ'

        Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Tarık Fırat ise "Hastamız bize yaklaşık 3 yıl kadar önce başvurdu. Hastanın ilk geliş nedeni karın ağrısı şikayetiydi. Hasta bu şikayetle öncelikle genel cerrahiye başvurmuş. Genel cerrahide yapılan tetkiklerinde hastaya kalın bağırsak yani kolon kanseri teşhisi konulmuştu. Bunun üzerine genel cerrahideki hocamız Doç. Dr. Ersin Gündoğan önderliğindeki bir ekip hastamızı opere etmişler. Operasyon sonrası patoloji sonucuyla da hasta bize başvurdu. Hastamıza çekilen pet sonucunda karaciğerde 2 adet metastatik yani sıçrama lezyonu tespit ettik. Bunlardan bir tanesi de böbreğe yakındı. Böbrek ile sınırı neredeyse zor seçiliyordu. Bunun üzerine hastayla kemoterapiye başladık. Test sonuçlarına göre de akıllı ilaç ilave ettik" dedi.

        'ŞU AN HERHANGİ BİR LEZYONU YOK'

        Hastanın kemoterapiye iyi yanıt verdiğini belirten Dr. Fırat, şöyle konuştu: "Hasta hem kemoterapi hem akıllı ilaç tedavisi aldı ve buna çok iyi yanıt verdi. Hem karaciğerdeki lezyonu küçüldü hem de lenf nodları geriledi. Zaten kalın bağırsaktaki tümörünü ameliyat etmişlerdi. Bize o şekilde başvurmuştu. İyi yanıt veren hastamızın karaciğer ile böbrek arasındaki lezyonuna da Radyofrekans Ablasyon (RF) dediğimiz yakma işlemini yaptık. Şu an herhangi bir lezyonu yok. Koruma tedavisiyle devam ediyoruz 2 haftada bir kemoterapisini ve akıllı ilacını alıyor. Gündelik işlerini yapıp, yiyip içebilen aktif olan bir hastamız. Yaşı da genç. Genel cerrahlarımız, radyolojimiz, nükleer tıpımız hepsi bize destek veriyor. Haftalık konseylerimizde de hastalarımızı değerlendirip ortak karar alıyoruz."

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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