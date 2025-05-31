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        Lösemiyle mücadele eden babanın Down sendromlu kızına doğum günü sürprizi

        KAYSERİ'depolis ekipleri, lösemi hastalığıyla mücadele eden Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı; polis aracıyla gezdirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:00
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        Lösemiyle mücadele eden babanın Down sendromlu kızına doğum günü sürprizi
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        KAYSERİ'depolis ekipleri, lösemi hastalığıyla mücadele eden Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı; polis aracıyla gezdirdi.

        Kayseri'de lösemiyle mücadele eden Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Evinde ziyaret edilen Fatma İpek'in doğum günü, polisler tarafından kutlandı. Daha sonra Down sendromlu İpek, polis aracına bindirilerek gezdirildi. Kayseri emniyeti, polisleri çok sevdiğini söyleyen Fatma İpek'in doğum gününde mutluluğuna ortak oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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