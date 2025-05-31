Lösemiyle mücadele eden babanın Down sendromlu kızına doğum günü sürprizi
KAYSERİ'depolis ekipleri, lösemi hastalığıyla mücadele eden Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı; polis aracıyla gezdirdi.
KAYSERİ'depolis ekipleri, lösemi hastalığıyla mücadele eden Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı; polis aracıyla gezdirdi.
Kayseri'de lösemiyle mücadele eden Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Evinde ziyaret edilen Fatma İpek'in doğum günü, polisler tarafından kutlandı. Daha sonra Down sendromlu İpek, polis aracına bindirilerek gezdirildi. Kayseri emniyeti, polisleri çok sevdiğini söyleyen Fatma İpek'in doğum gününde mutluluğuna ortak oldu.
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