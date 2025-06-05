Bir hafta önce evlenen Mehmet, kene ısırması sonucu öldü
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, bir hafta önce evlenen Hacı Mehmet Eker (31), kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, bir hafta önce evlenen Hacı Mehmet Eker (31), kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce evlenen, Kurban Bayramı sonrası ise düğün yapmaya hazırlanan çiftçi Hacı Mehmet Eker'in vücuduna birkaç gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Eker, Erciyes Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eker, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Hacı Mehmet Eker'in cenazesi bugün öğlen Şıhbarak Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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