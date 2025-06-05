Bir hafta önce evlenen Mehmet, kene ısırması sonucu öldü

Olay, Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce evlenen, Kurban Bayramı sonrası ise düğün yapmaya hazırlanan çiftçi Hacı Mehmet Eker'in vücuduna birkaç gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Eker, Erciyes Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eker, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.