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        Kayseri'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:56
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        Kayseri'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

        Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı-Yeşilhisar kara yolunda denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde trafik güvenliği hakkında bilgilendirmelerde bulunan ekipler, sürücülere araç römorklarına takmaları için reflektör dağıttı.

        Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, yaptığı açıklamada, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından temin edilen üçgen reflektörlerin traktör römorklarına takıldığını bildirdi.

        Reflektörün trafikteki önemine değinen Genç, "Kara yolunda yaşanan trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla reflektör uygulaması ve reflektörü olmayan römorklara reflektör temin edilmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

        Denetimlere, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Özkan da katıldı.

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