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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de oda ve borsaların ortak toplantısına katıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de oda ve borsaların müşterek toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:42
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de oda ve borsaların ortak toplantısına katıldı
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de oda ve borsaların müşterek toplantısına katıldı.

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

        Bugün dünyanın gözü önünde en büyük zulümlerden birinin yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gazze'de evler, okullar, hastaneler hatta ibadethaneler bile acımasızca bombalanıyor. Tüm insanlık zalimin karşısında mazlumun yanında durmalı. Gazze'deki bu vahşet ve cinnet hali son bulmalıdır." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, üyelerine birlik olmanın ve birlikte hareket etmenin önemine dair önerilerde bulundu.

        KTO Başkanı Ömer Gülsoy da devlet tarafından enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlarını başarıya ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler verildi.

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