Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Liseler Arası Mavi Yeşil Dünya Çevre Bilgi Yarışması sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 12 okul katıldı.

Sıfır Atık Projesi'ne destek kapsamında düzenlenen 100. Yıl Liseler Arası Mavi Yeşil Dünya Çevre Bilgi Yarışması'nda Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ikinci, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, yarışmanın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirterek, öğrencileri tebrik etti.

- Başkan Çolakbayrakdar sosyal tesisi denetledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi'ne yapılan ve 3 mahalleye hizmet verecek olan sosyal tesisi denetledi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisi inceleyerek burada yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşa daha iyi hizmet vermek amacıyla çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Ahievran Mahallemizdeki tesisimizin ve spor merkezimizin inşaatı tamamlandı. Şu anda iç tefrişat çalışmaları devam ediyor. Spor aletleri ve diğer donatıların bu hafta içerisinde tamamlayıp, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için spor yapabilecekleri bir mekan, hizmete girmiş olacak. 3 mahalleye hizmet verecek olan tesisimiz, hayırlı uğurlu olsun. " ifadelerini kullandı.

- Başkan Yalçın Talas Millet Bahçesi çalışmalarını denetledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yapımı devam eden Talas Millet Bahçesi'ni denetledi.

Başkan Yalçın, ilk olarak Talas Millet Bahçesi içinde bulunan Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulunu gezdi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Yalçın, daha sonra diğer bölümlerde devam eden çalışmaları inceledi.