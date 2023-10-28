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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:04
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.K. idaresindeki 38 VD 932 plakalı otomobil, Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda K.K'nin kullandığı 38 ZU 560 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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