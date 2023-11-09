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        Kayseri'de bir kişi taksi durağında ölü bulundu

        Kayseri'de bir kişi dinlenmek için girdiği taksi durağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:16
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        Kayseri'de bir kişi taksi durağında ölü bulundu
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        Kayseri'de bir kişi dinlenmek için girdiği taksi durağında ölü bulundu.

        İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde eşiyle yürüyüşe çıkan A.S, (77) dinlemek için taksi durağına girdi.

        Yürüyüşe devam eden karısı, taksi durağına döndüğünde kocasının hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri A.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.S'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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