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        Erciyes Dağı'na kar yağdı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bazı pistlere kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:16
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        Erciyes Dağı'na kar yağdı
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bazı pistlere kar yağdı.

        Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı etkili oldu.

        Yağış sonrası 2400-3917 rakımlı kesimler karla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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