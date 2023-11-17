Erciyes Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bazı pistlere kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı etkili oldu.

Yağış sonrası 2400-3917 rakımlı kesimler karla kaplandı.