Erciyes Dağı'na kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bazı pistlere kar yağdı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bazı pistlere kar yağdı.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı etkili oldu.
Yağış sonrası 2400-3917 rakımlı kesimler karla kaplandı.
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