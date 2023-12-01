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        Kayseri OSB yönetimi, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Ankara'da AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:50
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        Kayseri OSB yönetimi, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Ankara'da AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i ziyaret etti.

        Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, makamında ziyaret ettikleri Elitaş'a "hayırlı olsun" temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarı diledi.

        Yalçın, OSB yönetimi olarak yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları projelere ilişkin bilgi verdi.

        Yalçın ve beraberindekiler daha sonra Özdemir'i makamında ziyaret etti.

        Heyet, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, MHP Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan'la da bir araya geldi.

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