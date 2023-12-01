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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, özel çocuklarla buluştu

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:58
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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, özel çocuklarla buluştu
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel çocuklarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı.

        Burada konuşan Palancıoğlu, her insanın bir engelli adayı olduğunu ifade etti.

        Şehirleri engellilere göre dizayn etmek gerektiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Onların hayatlarını kolaylaştırmak son derece önemli. Burada bu özel çocuklarımıza sahip çıkarak onlara çok güzel eğitimler veren öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Engelliler ile ilgili hemen her kuruluş çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde engelli bireylerimize sağlanan birçok destek var. Bizler de belediyeler olarak şehirlerin alt yapısını engellilere uygun şekilde düzenlememiz lazım. Özelde ve kamuda engelli istihdamı zorunlu. Biz de bu yönde kendilerine destek oluyor, engelli istihdamına katkı sağlıyoruz."

        Milletvekili Cıngı da engellilerin kazandığı statülerin, devlet nezdinde aldıkları hakların ve topluma daha faydalı olmaları için yapılan çalışmaların göğüs kabartıcı olduğunu vurguladı.

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