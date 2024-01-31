Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:39 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

        KTO Başkanı Ömer Gülsoy, odanın konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, milli uzay programı konusunda ilk adımın atılmış olduğunu söyledi.

        Türkiye için milli uzay programının bir gurur vesile olduğunu belirten Gülsoy, "Birileri turistik bir seyahat olarak görse de ulusumuz için bir gurur vesilesidir. Bilimin ufuklarını açacak yeni kapıdan Türk bayrağımız dalgalanmıştır. Kısacası Alper Gezeravcı'yla gururumuz gökleri aşmıştır." dedi.

        Gülsoy, tamamlanma aşamasında olan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın devreye girmesiyle ihracatın büyük gelişme göstereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kayseri olarak 2023 yılını 3 milyar 625 milyon dolar ihracatla ile kapattık. Tüm dünyayı derinden etkileyen birçok zorluğa rağmen bu şehrin iş insanlarının azmini, çalışkanlığını takdir ediyoruz. İhracatçı üyelerimizi, çalışanlarını tebrik ediyor, bize yaşattıkları gurur için de teşekkür ediyorum. Rekabet gücümüzün artması için ihracatta nicelikten öte niteliğe odaklanmalıyız. İhracat hedefimiz katma değerli ihracat olmalıdır."

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eser ve hizmet belediyeciliği için çalıştıklarını, şehre sevdalı olduklarını dile getirdi.

        Plaket takdiminin ardından toplantı sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de oda başkanları aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de oda başkanları aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailesine ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailesine ziyaret
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de aranan 16 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de aranan 16 şüpheli yakalandı
        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor