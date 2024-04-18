Melikgazi Belediyesi "Salon Sporları Merkezi" projesini hayata geçirecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Salon Sporları Merkezi" projesi ile sporu ve sporcuları destekleyeceklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin spor kenti olmasına katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Merkezde, okulların spor eğitimlerini de yapacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Salon sporları merkezimiz sayesinde spor kulüplerimizin yer aramasına gerek kalmayacak. Sporcularımızın iyi bir fiziki ortamda spor yapmalarını sağlayacağız. Farklı spor branşları şehrimize renk katıyor. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde kulüplerin önü açılacak ve çok farklı sportif etkinlikler burada yapılacak. Kulüplerimizin sporlarını en iyi şartlarda yapması için elimizden ne gelirse yapacağız."