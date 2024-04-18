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        Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'nda muhtarlarla toplantı yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:04
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        Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'nda muhtarlarla toplantı yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde 122 muhtarla bir araya geldi.

        Büyükkılıç, kırsal bölgelere hizmet ulaştırma noktasında en büyük destekçileri olan muhtarlarla bir araya geldiklerini belirtti.

        Muhtarları uç beyi olarak nitelendiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Yeni dönemde seçilen muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ileterek vatandaşlarımıza hizmet etmek için hiç vakit kaybetmeden muhtarlarımızdan talepleri dinliyor ve işe koyuluyoruz. Bizim tek gayemiz halkımızı bulunduğu yerde mutlu etmek, huzurlu yaşamalarına katkı sağlamak. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyor, şehrimizin her köşesine hizmet götürüyoruz. Biz sizin için varız, sizler de bir uç beyi mantığı ile mahallelerimizde bizleri temsil ediyorsunuz. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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