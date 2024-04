Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı yapıldı

Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Vali Çiçek, istihdamın artırılmasının önemli olduğunu ve düzenlenmesi planlanan Kayseri İstihdam Fuarı için katılımcıların görüşlerini önemli bulduklarını belirtti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanına temas ettiğini ve yaşam standartlarını değiştirdiğini aktardı.

İş dünyası olarak zorlu rekabet koşullarında ayakta kalmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Yalçın, "Her alanda olduğu gibi sanayide yaşanan yenilikler istihdam üzerinde de bir baskı oluşturmaktadır. Kayseri OSB Başkanı olarak her zaman ve her platformda sanayicilerimizin nitelikli eleman ihtiyacına vurgu yaptık. Kıymetli valimiz bu yöndeki düşüncelerimize ve taleplerimize her zaman destek oldu." ifadelerini kullandı.

Kayseri İstihdam Fuarı’nın 14-15 Mayıs'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde açılması kararlaştırıldı.