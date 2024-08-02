Kayseri'de 6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliğiyle 6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültepe ziyaretçileri için hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen 6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı’nda, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu koordinatörlüğünde farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte ülkede, dünyanın farklı coğrafyalarında ve Kayseri'de gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla ilgili sunumlar yapılıyor.