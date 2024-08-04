Kayseri'de yağma yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de 3 kişinin 200 bin lira değerinde eşyasını yağmaladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de 3 kişinin 200 bin lira değerinde eşyasını yağmaladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte tehdit ederek yaraladıkları 3 mağdurun 200 bin lira değerindeki eşyalarını yağmalayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, kasten yaralama suçundan 7 kaydı bulunan E.A. (23), 4 adet kaydı bulunan Ş.C.Y. (21) ve 1 kaydı bulunan O.Y. (44) ile A.Y. (20) ve Y.E.Y. (35) gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yağmalanan eşyalar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi.
Yağmalanan eşyalar mağdurlara teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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