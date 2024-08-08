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        Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:39
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        Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluştu
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarihi binayı restore ederek gençlerin eğitimine tahsis etti.

        Talas Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada eğitim gören gençlerle sohbet etti.

        Tecrübe ve bilgilerini paylaşan Büyükkılıç, öğrencilere kariyerlerinde yardımcı olacak nasihatlerde bulundu.

        Büyükkılıç, gençlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde eğitim ve öğretim görmeleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Öğrenciler de eğitim alanında yaptığı hizmet ve tesislerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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