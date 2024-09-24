Kayseri'de hırsızlık zanlısı 60 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı
Kayseri'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlemesiyle yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlemesiyle yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "otodan hırsızlık" suçundan aranan B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 60 saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyen ekipler, B.A'yı saklandığı ikamette gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Araçtan çalındığı belirlenen malzeme ise sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.