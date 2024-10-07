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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:47
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada 25 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı, 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 314,94 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca, 55 fişek, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Öte yandan, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ise 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, aranan 19 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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