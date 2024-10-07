Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 8 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 8 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada 25 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı, 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 314,94 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca, 55 fişek, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ise 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, aranan 19 kişi yakalandı.
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