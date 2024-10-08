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        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Kayseri'de mobilya fuarı açılışında konuştu:

        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "2003 yılında sadece 456 milyon dolar olan mobilya ihracatımız 2023'te 4,5 milyar dolara ulaşarak geçen bu süre zarfında 10 kata yakın bir artış göstermiş ve dünya ihracatında ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:29
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Kayseri'de mobilya fuarı açılışında konuştu:
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "2003 yılında sadece 456 milyon dolar olan mobilya ihracatımız 2023'te 4,5 milyar dolara ulaşarak geçen bu süre zarfında 10 kata yakın bir artış göstermiş ve dünya ihracatında ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmıştır." dedi.

        Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde düzenlenen mobilya fuarının açılışında konuşan Ağar, fuarın bu kadar geniş katılımla ve çeşitlilikle gerçekleştirilmesinin Kayseri sanayicinin ve Türk mobilyacılığının geldiği noktayı göstermesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

        Türkiye'nin mobilya üretim kapasitesi, kalitesi, tasarım gücüyle dünya pazarlarında kendine çok sağlam bir yer edindiğini belirten Ağar, özellikle son yıllarda gerçekleştirilen ihracat atılımlarıyla ve net ihracatçı yapısıyla mobilya sektörünün Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir konuma yerleştiğini kaydetti.

        Türk mobilyasının her geçen gün daha fazla ülkenin evlerinde, iş yerlerinde ve kamusal alanlarında yer bulduğunu aktaran Ağar, şöyle devam etti:

        "2003 yılında sadece 456 milyon dolar olan mobilya ihracatımız 2023'te 4,5 milyar dolara ulaşarak geçen bu süre zarfında 10 kata yakın bir artış göstermiş ve dünya ihracatında ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yonga levha ve MDF ihracatımız mobilya tedarik zincirlerindeki gücümüzü de ortaya koymaktadır. Bu başarıları yakalamak kadar sürdürülebilir kılmak da aynı öneme sahiptir. Bu yolda sanayicilerimizin inovasyona, sürdürülebilirliğe ve dijital dönüşüme odaklanmalarına çok büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle sanayicilerimizle el ele vererek Türk mobilya sektörünü geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atacağımıza olan inancımı vurgulamak istiyorum. Mobilya sektörü dünyada 200 milyar doları aşan ticaret hacmine sahip. Ülkemizin ise dünya mobilya pazarından aldığı pay son 20 yılda binde 4,35'ten yüzde 2'ye ulaştı. Amacımız bugüne kadar sizlerle omuz omuza vererek ulaştığımız bu rakamı daha yukarı seviyelere taşımak."

        Ticaret Bakanlığı olarak ihracata hazırlık aşamasından küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına destek verdiklerini anlatan Ağar, "Bakanlık olarak 2023 yılında ihracatçılarımıza 11,7 milyar lira değerinde destek ödemesi gerçekleştirdik. 2024 yılı bütçemizi ise yaklaşık iki katına çıkardık. Bugüne kadar ihracatçılarımıza 16 milyar lira destek vermiş bulunmaktayız. Bu bağlamda 80 ülkede 1800'ün üzerinde uluslararası nitelikteki fuara katılım, 60 farklı ülkeye yönelik 350'den fazla alım ve ticaret heyeti, 41 farklı sektöre yönelik tanıtım projeleri ve 194 aktif UR-GE projesiyle TOBB, TİM, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, sektörel dernekler ve diğer STK'lerimiz de iş birliği halinde ihracatımızı artırmak için yoğun çabalar sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya da nisan ayında çok daha profesyonel ve yurt dışı kaynaklı bir fuar organize etmeyi planladıklarını söyledi.

        Sarıkaya, 300 bin metrekare alana sahip Kumsmall AVM'nin Türkiye'nin en büyük fuar merkezlerinden olduğunu, AVM'nin TOKİ aracılığıyla devlet tarafından yaptırıldığını, bu anlamda da örnek bir merkez konumunda yer aldıklarını kaydetti.

        Açılışta, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

        Yerleşik 200 firmanın yanı sıra 50 firmanın da dışarın katıldığı fuar, 13 Ekim'e kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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