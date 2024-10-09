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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek

        Erciyes Kayak Merkezi, 12-13 Ekim'de plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:37
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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek
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        Erciyes Kayak Merkezi, 12-13 Ekim'de plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından 12-13 Ekim'de Erciyes'te düzenlenecek "En Havalı Voleybol Turnuvası" için kayıtlar başladı.

        Erciyes Kayak Merkezi, sadece kış sporları ile değil, ev sahipliği yaptığı sporun çeşitli dallarındaki organizasyonlarla sporcuları ve sporseverleri kentin zirvesinde buluşturmaya devam ediyor.

        Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da düzenlenecek turnuva, "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganı ile voleybol tutkunlarını, Erciyes'in doğasında spor ve eğlence dolu bir etkinliğe davet ediyor.

        Turnuva hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler 0549 696 00 38 numaralı telefonu arayabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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