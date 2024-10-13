GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Öte yandan, H.K'nin uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşlarıyla bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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