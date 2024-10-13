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        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:13 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:13
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        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.E.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Öte yandan, H.K'nin uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşlarıyla bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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