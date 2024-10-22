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        Kayseri'de ters yönde seyreden araç sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi

        Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:22
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        Kayseri'de ters yönde seyreden araç sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Mimarsinan OSB yolu ters şeritten giden minibüs trafiği tehlikeye attı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince plakası tespit edilen aracın sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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