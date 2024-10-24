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        Kayseri'de 1000 çiftçiye 250 ton buğday tohumu dağıtıldı

        Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle değişik zamanlarda meydana gelen doğal afetlerde mağdur olan 1000 çiftçiye yüzde 50 hibeli 250 ton buğday tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:44
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        Kayseri'de 1000 çiftçiye 250 ton buğday tohumu dağıtıldı
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        Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle değişik zamanlarda meydana gelen doğal afetlerde mağdur olan 1000 çiftçiye yüzde 50 hibeli 250 ton buğday tohumu dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası çiftçilere buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, doğal afet nedeniyle zarar gören çiftçiler için belediyeyle ortak proje yürüttüklerini bildirdi.

        Bu kapsamda her bir çiftçiye yüzde yüz hibeli 250 kilogram buğday tohumu desteği sağladıklarını belirten Saklav, bu destekten 1000 çiftçinin faydalandığını kaydetti.

        Saklav, kendilerine destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı da her zaman yanlarında oldukları çiftçilerin yüzünü güldürmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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