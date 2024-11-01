Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kayseri'de öğrencilerle bir araya geldi:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünyada tanınmış en meşhur gazetelerde, televizyonlarda sessiz sedasız dolaylı ya da direkt olarak tanıtım faaliyeti yürüten bir Türkiye var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kayseri'de öğrencilerle bir araya geldi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünyada tanınmış en meşhur gazetelerde, televizyonlarda sessiz sedasız dolaylı ya da direkt olarak tanıtım faaliyeti yürüten bir Türkiye var." dedi.

        Çam, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesince okulun konferans salonunda 2024-2025 Akademik Yılı açılış dersinde "Dünyada ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi" konulu konferans verdi.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının önemine değinen Çam, Türkiye'nin tanıtımı noktasında çaba sarf edildiğini, Kovid-19 döneminde büyük bir krize giren dünya turizm sektöründe en hızlı toparlanan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

        Bunların kolay gerçekleşmediğini anlatan Çam, "Bunlar, her şeyden önce devletimizin, siyasi gücün, Cumhurbaşkanımızın verdiği bütçelerle siyasi gücün üstünlüğüyle, imkanlarıyla oluyor. Dünyada tanınmış en meşhur gazetelerde, televizyonlarda sessiz sedasız dolaylı ya da direkt olarak tanıtım faaliyeti yürüten bir Türkiye var. Türk Hava Yolları'nı belki anlatıyor ama aslında dolaylı olarak aynı zamanda buradaki bir havalimanını anlatıyor, buradaki belki yerel bir özelliği anlatıyor. Buna benzer önemli çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından dün turizm verilerinin açıkladığını anımsatan Çam, şöyle konuştu:

        "Instagram'da ikinciyiz, 'goTurkiye' olarak. Birkaç tane platformda YouTube'da TikTok'ta birinciyiz. Buna benzer pek çok konuda üstünlük oluşturmuşuz. Bunun da dolaylı olarak inşallah ekmeğini 86 milyon vatandaşımız yiyecek. Ama tabii bu yeterli değil, bizim daha gitmemiz gereken çok ciddi mesafeler var. Varmamız gereken çok ciddi mesafeler var. Kalite noktasında, standardın geliştirilmesi noktasında, turistin havaalanına gelmesi, inip pasaport kontrolünden geçmesiyle birlikte başlayan taksiye binmesiyle birlikte başlayan taksimetrenin açılmasıyla devam eden o süreçte her türlü kalite standardının rekabetçi üstünün oluşturulmasıyla ilgili atılması gereken adımlar var. Onlarla ilgili tabii çok ciddi çalışmalar olacak."

        Çam, gençlerin zorlu bir dönemin oyuncuları olduğunu, aynı zamanda büyük fırsatlarla da karşı karşıya bulunduklarını belirtti.

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Çam, "Dünyada birileri yıkıp mahvedecek bizler de yapacağız, bu dünyanın kuralı. Onun için sizler hep üretmek için güçlü olmalısınız, gayretli ve müteşebbis olmalısınız. 18 yaşından itibaren kim varsa iş hayatına atılsın. Meslek hayatına çok erken girin. Ne kadar erken girerseniz o kadar çok sektörü çabuk öğrenirsiniz, insanı tanırsınız." diye konuştu.

        Türkiye'nin gastronomide zengin mutfağına rağmen çok gerilerde olduğuna dikkati çeken Çam, "Dünyanın en büyük ihracatçısı olarak döner ihracatını yapan ülke Almanya, ciddi manada milyar avroluk ihracat yapıyor. Markalaşmış, dünyanın en büyük markasını geliştirmiş. Sahibi de bir Katarlı ya da Kuveytli. 'Mercedes'i yapıyor, BMW'yi yapıyor, bari döneri ben yapayım' diyeceksiniz. Onu da o yapıyor. O zaman ne var burada, demek ki bir zihinsel devrim yapamıyoruz, dönüşüm yapamıyoruz, bunları siz yapacaksınız, sizler başaracaksınız." ifadelerini kullandı.

        Programda, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Dekan Prof. Dr. Kenan Güllü de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Hürmet Sazlığı'na ziyaretçi merkezi yapıldı
        Hürmet Sazlığı'na ziyaretçi merkezi yapıldı
        Eski Boydak Holding yöneticilerinin bir bankadaki hisselerinin müsaderesine...
        Eski Boydak Holding yöneticilerinin bir bankadaki hisselerinin müsaderesine...
        Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur'an Kursu hizmete girdi
        Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur'an Kursu hizmete girdi
        Erciyes, London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
        Erciyes, London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
        Talas Belediyesi öğrencilere "sıfır atık eğitim seti" dağıttı
        Talas Belediyesi öğrencilere "sıfır atık eğitim seti" dağıttı
        "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrenci eğitimi sürüyor
        "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrenci eğitimi sürüyor