Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kayseri'de öğrencilerle bir araya geldi:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünyada tanınmış en meşhur gazetelerde, televizyonlarda sessiz sedasız dolaylı ya da direkt olarak tanıtım faaliyeti yürüten bir Türkiye var." dedi.

Çam, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesince okulun konferans salonunda 2024-2025 Akademik Yılı açılış dersinde "Dünyada ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi" konulu konferans verdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının önemine değinen Çam, Türkiye'nin tanıtımı noktasında çaba sarf edildiğini, Kovid-19 döneminde büyük bir krize giren dünya turizm sektöründe en hızlı toparlanan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Bunların kolay gerçekleşmediğini anlatan Çam, "Bunlar, her şeyden önce devletimizin, siyasi gücün, Cumhurbaşkanımızın verdiği bütçelerle siyasi gücün üstünlüğüyle, imkanlarıyla oluyor. Dünyada tanınmış en meşhur gazetelerde, televizyonlarda sessiz sedasız dolaylı ya da direkt olarak tanıtım faaliyeti yürüten bir Türkiye var. Türk Hava Yolları'nı belki anlatıyor ama aslında dolaylı olarak aynı zamanda buradaki bir havalimanını anlatıyor, buradaki belki yerel bir özelliği anlatıyor. Buna benzer önemli çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından dün turizm verilerinin açıkladığını anımsatan Çam, şöyle konuştu: "Instagram'da ikinciyiz, 'goTurkiye' olarak. Birkaç tane platformda YouTube'da TikTok'ta birinciyiz. Buna benzer pek çok konuda üstünlük oluşturmuşuz. Bunun da dolaylı olarak inşallah ekmeğini 86 milyon vatandaşımız yiyecek. Ama tabii bu yeterli değil, bizim daha gitmemiz gereken çok ciddi mesafeler var. Varmamız gereken çok ciddi mesafeler var. Kalite noktasında, standardın geliştirilmesi noktasında, turistin havaalanına gelmesi, inip pasaport kontrolünden geçmesiyle birlikte başlayan taksiye binmesiyle birlikte başlayan taksimetrenin açılmasıyla devam eden o süreçte her türlü kalite standardının rekabetçi üstünün oluşturulmasıyla ilgili atılması gereken adımlar var. Onlarla ilgili tabii çok ciddi çalışmalar olacak."

Çam, gençlerin zorlu bir dönemin oyuncuları olduğunu, aynı zamanda büyük fırsatlarla da karşı karşıya bulunduklarını belirtti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Çam, "Dünyada birileri yıkıp mahvedecek bizler de yapacağız, bu dünyanın kuralı. Onun için sizler hep üretmek için güçlü olmalısınız, gayretli ve müteşebbis olmalısınız. 18 yaşından itibaren kim varsa iş hayatına atılsın. Meslek hayatına çok erken girin. Ne kadar erken girerseniz o kadar çok sektörü çabuk öğrenirsiniz, insanı tanırsınız." diye konuştu.

Türkiye'nin gastronomide zengin mutfağına rağmen çok gerilerde olduğuna dikkati çeken Çam, "Dünyanın en büyük ihracatçısı olarak döner ihracatını yapan ülke Almanya, ciddi manada milyar avroluk ihracat yapıyor. Markalaşmış, dünyanın en büyük markasını geliştirmiş. Sahibi de bir Katarlı ya da Kuveytli. 'Mercedes'i yapıyor, BMW'yi yapıyor, bari döneri ben yapayım' diyeceksiniz. Onu da o yapıyor. O zaman ne var burada, demek ki bir zihinsel devrim yapamıyoruz, dönüşüm yapamıyoruz, bunları siz yapacaksınız, sizler başaracaksınız." ifadelerini kullandı.