Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Nesibova, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Nesibova da Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "İki devlet, tek millet kardeş ülkemiz, can Azerbaycan'ımızın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için müsteşarımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Nesibova'yı makamında ağırladı.

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