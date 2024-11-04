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        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Nesibova, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:35
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        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Nesibova, Büyükkılıç'ı ziyaret etti
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        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Nesibova'yı makamında ağırladı.

        Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "İki devlet, tek millet kardeş ülkemiz, can Azerbaycan'ımızın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için müsteşarımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Nesibova da Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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