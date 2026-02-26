Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kolon kanseri tanı ve tedavisine yardımcı olmak amacıyla bağırsak florası yapay zekayla analiz ediliyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Bakır Güngör, bağırsak florasını yapay zekayla analiz ederek kolon kanseri tanı ve tedavisine yardımcı olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolon kanseri tanı ve tedavisine yardımcı olmak amacıyla bağırsak florası yapay zekayla analiz ediliyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Bakır Güngör, bağırsak florasını yapay zekayla analiz ederek kolon kanseri tanı ve tedavisine yardımcı olmayı hedefliyor.

        Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Bölümü mezunu Güngör, yüksek lisansını ABD'de Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde biyoinformatik alanında tamamladı.

        "Kolorektal Kanserin Taksonomik Biyo-markörlerinin İnsan Bağırsak Mikrobiyotasından Keşfi" konulu çalışmasıyla 2022 yılında L'Oreal Türkiye ve UNESCO tarafından Yılın Genç Bilim Kadını Ödülü'ne layık görülen ve hikayesi "Bilimin İzinde Cesur Türk Kadınlarının Hikayesi" adlı kitapta yayımlanan Güngör, 2025 yılının aralık ayında ise Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsünden Araştırma Teşvik Ödülü aldı.

        Ödüllü çalışma kapsamında kolon kanseri tanı ve tedavisinde yapay zekadan faydalanan Güngör, 9 ülkeden toplanan hazır veri setlerinden yararlandı.

        Bu veri setlerini kullanarak yeni bir makine öğrenmesi (Daha fazla veri tükettikçe öğrenen ve gelişen sistemler oluşturmaya odaklanan yapay zekanın bir alt kümesidir) modeli geliştirip, yapay zekayla bağırsak florasındaki bakteri ve enzimleri sınıflandıran Güngör, çalışmayla kolon kanseri tanı ve tedavisine yardımcı olmayı amaçlıyor.

        Güngör, AA muhabirine, bağırsak florasının kanser üzerindeki etkisini araştırdıklarını söyledi.

        Herkesin bağırsağında yaşayan canlıların olduğunu belirten Güngör, "Bunlar Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldızların sayısı kadar. Her birimizin vücudunda ve bağırsaklarında yararlı ve zararlı bakteriler yaşıyor. Bunlar bir denge halinde yaşıyor. Sağlıklı bir insan profilinde birbirleriyle barışık bir düzen içindeler." dedi.

        - "Kolon kanseri çalışmamızda 4 önemli bakteri ve 15 enzim bulduk"

        Kanserin oluşumunu anlamak için sağlıklı ve hasta grubunun bağırsak florasının karşılaştırıldığını dile getiren Güngör, şöyle devam etti:

        "Hasta grupta bağırsakta ne olmuş, bu flora nasıl bozulmuş, hangi bakteriler artmış, azalmış, bunu anlamak için bir yapay zeka yöntemi geliştirdik. Yaptığımız başka bir şey de sadece bakteri ve virüsler değil, onların ürettikleri enzimler, biyolojik etkilenen yolaklar var. Biz bütüncül bir yaklaşımla gidiyoruz. Bağırsak florasındaki değişen hem bakteri virüs dengesini hem burada üretilen enzimleri, yolakları bir arada analiz ediyoruz. Olasılıksal olarak düşünürseniz 1500-2000'den fazla çeşit bakteri türü var ama siz bunlardan en çok etkilenen 5-10 taneyi bulabilirseniz bunu dışarıdan verebilirsiniz. Kolon kanseri çalışmamızda 4 önemli bakteri ve 15 enzim bulduk."


        Buldukları bakteri ve enzimlerin hastayı sağlıklı insandan ayırt ettiğini anlatan Güngör, "Birinin bağırsağına baktığımızda kolon kanseri midir, değil midir, bunu anlamak için bu 4 bakteri bağırsak florasında artmış mı, azalmış mı, beklenen seviyeden farklı mı, buna bakarak hem tanıya katkıda bulunabiliriz hem de tedavide o artanı azaltmaya, azalanı artırmaya yönelik diyet değişiklikleri yapıp tedaviyi destekleyebiliriz." şeklinde konuştu.


        Güngör, bağırsakta genetik değişiklik tespit edildiğinde geriye dönüp DNA'yı tamir etmenin çok kolay olmadığını ama bağırsak florasındaki bir farklılığın diyet değişikliği ve probiyotik kullanımıyla kişiyi normal profile yaklaştırabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!

        Benzer Haberler

        Samet Balcı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Samet Balcı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Kayseri'de yoğun kar nedeniyle kapanan 195 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri'de yoğun kar nedeniyle kapanan 195 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlen...
        Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlen...
        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda Sever ailesinin konuğu oldu
        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda Sever ailesinin konuğu oldu
        Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
        Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi