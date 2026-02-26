Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda Sever ailesinin konuğu oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, iftarda Sever çiftinin evine konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda Sever ailesinin konuğu oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, iftarda Sever çiftinin evine konuk oldu.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar çifti, Argıncık Mahallesi'nde ikamet eden İsmail ve Tuba Sever çiftinin evinde iftar yaptı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, iftar, teravih ve sonrasında farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

        Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, kardeşliğin güçlendiği, merhametin ve paylaşmanın zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu sofralar kalplerin birleştiği, gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin kök saldığı mübarek ortamlardır. İftar sofraları ve teravih namazları, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, toplumumuzun manevi bağlarını güçlendiren kutsal buluşma zeminleridir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi her daim eylesin."

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Sever ailesi ise bu anlamlı buluşmanın kendileri için unutulmaz bir ramazan hatırası olduğunu belirterek, Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!

        Benzer Haberler

        Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
        Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıl...
        Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıl...
        Aşçılıkta yaş sınırına takıldı; işletmeci oldu
        Aşçılıkta yaş sınırına takıldı; işletmeci oldu
        Hat sanatı hocası, tarihi Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde kurulan atölyede t...
        Hat sanatı hocası, tarihi Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde kurulan atölyede t...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı