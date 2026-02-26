Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ocak ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ocak ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, 2026 yılı ocak ayında Türkiye'nin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalışla 20 milyar 315 milyon dolar ihracat, yüzde 0,1 artışla da 28 milyar 695 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiğini ifade etti.

        Kayseri olarak, 2026 yılının ilk ayında 291 milyon 804 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:


        "Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,94 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Kayseri'nin ocak ayı ithalat rakamı 129 milyon 532 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Şehrimizin ocak ayı ithalat rakamı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,81 azalma göstermiştir. Kayseri olarak 2025 yılını 3 milyar 846 milyon dolarlık ihracatla kapatmıştık. İç piyasada yaşanan durgunluk ve nakit ihtiyacının hızlı ve karşılanabilir oranlarda giderilememesi nedeniyle de sıkıntılar yaşanmaktadır. Yaşanan tüm sıkıntılar ve olumsuzluklara rağmen, sanayiciler olarak üretmek, ihracat yapmak ve istihdamın artışına katkı sağlamak için var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Kayseri sanayicisi olarak, 2025 yılında elde ettiğimiz ihracat başarısını 2026 yılında da sürdürmek ve 4 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaşmak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Hükümetimizce verilecek desteklerle sanayicimiz daha güçlü şekilde ekonomiye katkı vermeyi sürdürecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin

        Benzer Haberler

        Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
        Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
        Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıl...
        Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıl...
        Aşçılıkta yaş sınırına takıldı; işletmeci oldu
        Aşçılıkta yaş sınırına takıldı; işletmeci oldu
        Hat sanatı hocası, tarihi Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde kurulan atölyede t...
        Hat sanatı hocası, tarihi Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde kurulan atölyede t...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı
        Kayseri Kadın FK, 14 maçta 86 gol attı
        Kayseri Kadın FK, 14 maçta 86 gol attı