Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde judo branşında mücadele eden 29 yaşındaki down sendromlu milli sporcusu Samet Balcı, 25-26 Mart tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenecek Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde judo branşında mücadele eden 29 yaşındaki down sendromlu milli sporcusu Samet Balcı, 25-26 Mart tarihlerinde Yozgat’ta düzenlenecek Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyona öncesinde antrenman programını yoğunlaştıran Balcı, hazırlıklarına devam ediyor.

        Şampiyonaya azimli ve disiplinli bir şekilde çalışan milli sporcu, mart ayında düzenlenecek organizasyonda yeniden kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel sporculara verdikleri desteği artırarak onların ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

        Balcı’nın hem sportif başarısıyla hem de örnek kişiliğiyle genç sporculara ilham kaynağı olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, sporcunun Türkiye şampiyonasından yeni bir madalyayla dönmesini temenni ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin

        Benzer Haberler

        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıl...
        Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıl...
        Aşçılıkta yaş sınırına takıldı; işletmeci oldu
        Aşçılıkta yaş sınırına takıldı; işletmeci oldu
        Hat sanatı hocası, tarihi Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde kurulan atölyede t...
        Hat sanatı hocası, tarihi Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde kurulan atölyede t...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı
        Kayseri Kadın FK, 14 maçta 86 gol attı
        Kayseri Kadın FK, 14 maçta 86 gol attı