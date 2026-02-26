Milli judocusu Samet Balcı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde judo branşında mücadele eden 29 yaşındaki down sendromlu milli sporcusu Samet Balcı, 25-26 Mart tarihlerinde Yozgat’ta düzenlenecek Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyona öncesinde antrenman programını yoğunlaştıran Balcı, hazırlıklarına devam ediyor.



Şampiyonaya azimli ve disiplinli bir şekilde çalışan milli sporcu, mart ayında düzenlenecek organizasyonda yeniden kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel sporculara verdikleri desteği artırarak onların ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.



Balcı’nın hem sportif başarısıyla hem de örnek kişiliğiyle genç sporculara ilham kaynağı olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, sporcunun Türkiye şampiyonasından yeni bir madalyayla dönmesini temenni ettiklerini kaydetti.

