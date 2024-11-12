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        Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazır

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yaz boyu devam eden hazırlıklar tamamlanarak pistler ve mekanik tesisler kışa hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:18
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        Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazır
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yaz boyu devam eden hazırlıklar tamamlanarak pistler ve mekanik tesisler kışa hazır hale getirildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kış turizmin önemli adreslerinden bir haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde başlatılan bakım çalışması, yeni sezon öncesi tamamlandı.

        Pistlerin genişletilmesi, yeni bağlantı pistlerin açılması ve mekanik tesislerin elden geçirilmesi gibi çalışmalar yapılarak merkez yeni sezon için hazır hale getirildi.

        - "Toplamda 26 kilometre halat uzunluğumuz var"

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, hem etkinlik hem de tesis hazırlıkları anlamında yoğun bir yaz sezonu geçirdiklerini söyledi.

        Kayak sezonunda misafirlere kesintisiz hizmet verebilmek için aylarca süren çalışmalar yaptıklarını anlatan Elcuman, "Burası Türkiye'nin en uzun kayak pistlerine sahip kayak merkezi. 41 pistimizin uzunluğu 112 kilometre. Bu, Erciyes'in tercih edilmesindeki etkenlerin başında geliyor. 112 kilometre pistiniz olunca bunlara hizmet edecek mekanik tesislerinizin olması gerekiyor. Saatte 27 bin kişi taşıma kapasiteli mekanik tesislere sahibiz. Toplamda 26 kilometre halat uzunluğumuz var." dedi.

        Elcuman, mekanik tesislerin 2'sinin kapalı gondol, 17'sinin ise son teknolojiyle yapılmış teleferik ve telesiyejlerden oluştuğunu belirtti.

        - "Erciyes ziyaretçilerine kar garantisi veriyor"

        Yaz boyunca yapılan hazırlıklardan bahseden Elcuman, şunları kaydetti:

        "Hazırlıklarımızı bitirdik. Erciyes kış sezonuna hazır. Bütün halatların röntgeni çektik. Bu sonuçlara göre halatlarda incelme olup olmadığını tespit ettik. Bu tespitler doğrultusunda 3 tesiste halat kısaltma işlemi gerçekleştirdik. Bir tesisin ise halatlarını komple yeniledik. Halatların yanı sıra hidrolik ve fren sistemleri kontrol edildi. Koltuk ve kabinlerimiz tamamen elden geçti. Hazırlıklar sadece mekanik tesis bakımlarıyla bitmiyor. Erciyes ziyaretçilerine kar garantisi veriyor. Bu garantiyi verebilmek için kar makinelerinin ve bu sistemin bakımlarının tam olması gerekiyor. Pistlerimizin yüzde 60'dan fazlasını yapay karla hizmete açabiliyoruz. Bu yaz döneminde karlama ünitelerinin de bakımlarını gerçekleştirdik. Hepsi hazır ve çalışır durumda. Bu sezon bazı pistlerimizi genişlettik. Tespit ettiğimiz bazı dar ve keskin dönüşlerde genişleme yaptık. 2 kilometreye yakın yeni bağlantı pistleri açtık. Yaz faaliyetlerimizi böylece tamamlamış olduk."

        - "Erciyes sürekli üzerine koyarak gidiyor"

        Erciyes'in kış turizmi konusunda kendini kanıtlayan bir merkez olduğuna dikkati çeken Elcuman, "Geçen yıl tarihimizin en az yağışlarından birini aldık. Buna rağmen 2,5 milyona yakın yerli ve yabancı misafir ağırladık. Şu anda otellerimizden gelen bilgiye göre rezervasyonlar seyrinde ilerliyor. Ben bu yıl çok ümitliyim. Bu yıl yeni rekorlar kıracağımıza inanıyorum. Erciyes sürekli üzerine koyarak gidiyor." diye konuştu.

        Erciyes'in bu yıl da çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlik ve müsabakalara ev sahipliği yapacağını belirten Elcuman, yaz aylarında bakımlarını tamamladıkları karlama ünitelerini sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düşünce çalıştıracaklarını, aralık ayının ikinci yarısında sezonu açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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