Kayseri Büyükşehir Belediyesi yüzde 50 hibeli 100 damızlık erkek manda dağıtacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeyle 100 damızlık erkek manda dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı meclis toplantısında 89 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, damızlık manda yetiştiricilerine katkı sağlayacak 2 madde de görüşüldü.

Meclis üyeleri, Kayseri'de manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeli 100 damızlık erkek manda dağıtımı yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında yapılacak ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini görüştü.