MHP'nin yeni yönetimi Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti

Nüfus yoğunluğunu ve yönetimin gücünü değerlendirerek Başkanlık Divanı'nı 40 kişiden oluşturduklarını belirten İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri'nin sokaklarında emekleri ve hizmetleriyle iz bırakacaklarını kaydetti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, türbe önünde kurban kesilerek, yeni yönetimin çalışmasına start verildi.

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