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        Melikgazi Belediyesi, "Sağlık Turizmi Kampüsü" projesini hayata geçirecek

        Melikgazi Belediyesi, "Sağlık Turizmi Kampüsü" projesini hayata geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:18
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        Melikgazi Belediyesi, "Sağlık Turizmi Kampüsü" projesini hayata geçirecek
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        Melikgazi Belediyesi, "Sağlık Turizmi Kampüsü" projesini hayata geçirecek.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, proje ile şehrin sağlık altyapısının güçleneceğini ifade etti.

        İlçeye 5,5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını aktaran Palancıoğlu, yapımı devam eden aile sağlığı merkezlerini de vatandaşların hizmetine hazır hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Yenilikçi projelerle ilçenin refah seviyesini yükseltmeyi, vatandaşların yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu projelerimizden biri Kayseri'mizin dünyanın dört bir yanından gelen sağlık turistlerini ağırlayacağı Sağlık Turizmi Kampüsü. Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunmayı amaçladığımız projemizde diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak. Projemiz sayesinde şehrimize sağlık turizmini kazandıracağız. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelen hastalarımızın ve hasta yakınlarının rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekler sunacağız. Şehrimize katma değer sağlayacak sağlık turistlerine öncülük ederek esnafımızı da memnun edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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