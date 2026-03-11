Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        KAYMEK'in online satış platformu, kenti tanıtmaya ve ekonomisini canlandırmaya katkı sağlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesine hizmet veren online satış platformu, hem şehrin kültür ve coğrafi değerlerini tanıtmaya hem de satışına aracılık ettiği ürünlerle ekonominin canlandırmaya katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:37
        KAYMEK'in online satış platformu, kenti tanıtmaya ve ekonomisini canlandırmaya katkı sağlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesine hizmet veren online satış platformu, hem şehrin kültür ve coğrafi değerlerini tanıtmaya hem de satışına aracılık ettiği ürünlerle ekonominin canlandırmaya katkı sunuyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki farklı yabancı dil seçeneği ile dünyaya açılan online satış platformu "e 38", kente özgü temaların yanında her türden sanatsal ürün içeriği ile KAYMEK’teki kursiyerlerin ortaya koyduğu sanat eseri ve diğer el emeği ürünlerin pazarlanmasına aracılık ediyor.

        Yerli ve milli yazılım ile yaklaşık 200 ülkeye hitap eden platform, birbirinden farklı ve değerli el emeği 900’den fazla ürünle vatandaşlara hizmet veriyor.

        Satış platformu, ürünlerinde kapıda ödeme, taksit imkanı, 14 gün içinde iade ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatıyla şehre kazanım sağlıyor.

        Dekorasyon, ev tekstili, giyim, hediyelik eşya, takı, mücevher, özel tasarım ürünler, kadın kooperatifleri ve blog bölümlerinin yer aldığı platformda, çeşitli ürün yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

