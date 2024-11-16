Türkiye-Galler
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-Galler karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-Galler karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Galler: Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas, James, Sheehan, Wilson, Johnson, Harris
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.