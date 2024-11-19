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        Talas Millet Bahçesi'ne dağ kızağı parkuru kurulması planlanıyor

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi'ne kurulması planlanan dağ kızağı parkuru projesiyle ilgili Ankara'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:05 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:18
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        Talas Millet Bahçesi'ne dağ kızağı parkuru kurulması planlanıyor
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi'ne kurulması planlanan dağ kızağı parkuru projesiyle ilgili Ankara'da incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bin metrekarelik alanda yapım aşamaları süren Talas Millet Bahçesi'ne çeşitli fonksiyonlar kazandırmak isteyen Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle Ankara'ya gitti.

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan dağ kızağı parkurunu inceleyen Yalçın ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

        Yalçın ve beraberindeki heyet daha sonra kızağa binerek parkuru test etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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