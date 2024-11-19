Talas Millet Bahçesi'ne dağ kızağı parkuru kurulması planlanıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi'ne kurulması planlanan dağ kızağı parkuru projesiyle ilgili Ankara'da incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bin metrekarelik alanda yapım aşamaları süren Talas Millet Bahçesi'ne çeşitli fonksiyonlar kazandırmak isteyen Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle Ankara'ya gitti.